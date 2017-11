Sliedrecht Sport genomineerd voor Sport Awards Rotterdam-Rijnmond

SLIEDRECHT - Sliedrecht Sport Dames 1 maakt kans op een Sport Award Rotterdam-Rijnmond. De landskampioen en Supercup-winnaar is genomineerd als sportploeg van het jaar 2017. Dat de prijs ook daadwerkelijk in Sliedrecht belandt, lijkt op voorhand uitgesloten. De andere genomineerde is namelijk Feyenoord, dat na een eeuwigheid weer eens landskampioen werd. Ook landskampioen en Europa Cup-winnaar honkbal, Curaçao Neptunus, is genomineerd.

Sliedrecht Sport is voor de derde keer genomineerd als sportploeg van het jaar, maar won de prijs nog nooit. De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond worden op maandag 11 december uitgereikt op het SS Rotterdam. Vanaf vandaag kan er worden gestemd op 21 genomineerden verdeeld over zeven categorieën. Ga naar www.rotterdamsport.nl/desportawards en breng je stem uit. Het publiek én een vakjury bepalen uiteindelijk wie de awards winnen.

Foto: Sliedrecht Sport Dames 1 won in 2017 óók de Supercup (foto: Pim Waslander).