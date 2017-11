VDL nieuwe stersponsor Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - Het op de Kerkbuurt gevestigde VDL is stersponsor geworden bij Sliedrecht Sport. Stersponsor is het op een-na-hoogste sponsorniveau bij de Eredivisie volleybalvereniging. Directeur-eigenaar Gijs van der Leeden en Sliedrecht Sport-voorzitter Cees Boer bezegelden de overeenkomst onlangs met een handdruk in De Basis.



VDL is de moedermaatschappij van VDL Belastingadviseurs, VDL Hypotheken, VDL Financieel Planners, VDL Zekerheid en VDL Scheidingsbegeleiding en gevestigd in de prachtige, monumentale oud-burgemeesterswoning op Kerkbuurt 52. “Gijs is al jarenlang bij Sliedrecht Sport betrokken. Helemaal top dat hij nu met VDL ook zo’n belangrijke rol als stersponsor op zich neemt.”

Foto: Gijs van der Leeden en Cees Boer bij De Basis.