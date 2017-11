Dames 1 treft Franse koploper Beziers Angels in Europacup II

SLIEDRECHT - De kaartverkoop voor de 50e Europacup-wedstrijd van Dames 1 van Sliedrecht Sport is van start gegaan. Via volleybal.nl/tickets kan er al vanaf 5 euro een ticket gekocht worden voor de wedstrijd op 10 januari tegen het Franse Beziers Angels.



Na de overwinning in de Champions League tegen de Belgische landskampioen Asterix Beveren, moest de Sliedrechtse ploeg haar meerdere erkennen in Imoco Volley Conegliano uit Italië. De blauw-witte formatie stroomt echter wel door naar het Europacup II-toernooi (de CEV-cup). Op 13 december speelt zij daarin uit, in Zuid-Frankrijk, tegen Beziers, de huidige mede-koploper van de Franse competitie. Op 10 januari om 19.30 uur volgt dan de returnmatch in de Sliedrechtse Sporthal De Basis.



Jubileum

Deze topontmoeting op Sliedrechtse bodem betekent meteen een jubileum voor de ploeg van trainer-coach Matt van Wezel. Het is dan namelijk de 50e keer dat Sliedrecht Sport aantreedt in een duel in een Europese competitie. De eerste keer was op 6 oktober 2001 toen de Sliedrechtsen het opnamen tegen Hit Nova Gorica uit Slovenië... en verloren. Hierna volgden nog 25 verliespartijen en 22 keer winst. In het seizoen 2013-2014 kwam de ploeg het verst. In de kwartfinale van de Europacup III (Challenge-cup) werd toen uiteindelijk, onder leiding van trainer-coach Appie Krijnsen, verloren van het Russische Zarechie Odintsovo.



Vanwege het jubileum zal Sliedrecht Sport extra festiviteiten en reünies rondom de wedstrijd organiseren.



Foto: Een van de 50 EC-duels: Op 25 oktober 2014 wint Sliedrecht Sport met 3-2 van Vasa Obuda Budapest (foto: Pim Waslander).